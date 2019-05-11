Fujifilm готовит преемника для премиальной камеры X100F

Fujifilm разрабатывает новую компактную премиальную камеру, которая на рынке сменит существующую модель X100F.

Fujifilm X100F оснащается матрицей X-Trans CMOS III APS-C с разрешением 23,3 Мп и процессором X-Processor Pro. Обьектив в камере фиксированный с фокусным расстоянием 23 мм.

По слухам новая камера получит новый объектив и матрицу. На рынок фотоаппарат поступит под названием Fujifilm X100V или Fujifilm X200.

Презентация новой камеры должна состоятся в январе 2020 года, а презентация Fujifilm X100F была проведена в январе 2017 года.