ФСБ в РФ заблокировала сверхзащищенную почту Protonmail

На Habr пользователь под ником Pas рассказал, как ФСБ инициируют блокировку сервисов, которых нет в реестре Роскомнадзора.

По словам Pas, он является сотрудником техподдержки ProtonMail и он часто получал жалобы на проблему с доступом сервиса.

Проведя собственное расследование Pas удалось выяснить, что мобильные операторы Вымпелком и МТС блокируют трафик исходящий на SMTP-серверы ProtonMail.

После запроса к операторам был опубликован текс письма из ФСБ, в котором требуется заблокировать SMTP-серверы сервиса, якобы это нужно с целью обеспечения безопасности во время зимней Универсиады и ложных сообщений о террористических актах.

Операторы заблокировали только SMTP-серверы, тогда как веб-доступ к ProtonMail остается открытым.