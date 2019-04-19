ФСБ хочет внедрить отечественную криптографию в iPhone

В России пока не спешат принимать решение о запуске технологии eSIM. Против нее выступают не только мобильные операторы, но также в правительстве.

Однако несмотря на существующее положение, операторы проводят тестирование технологии eSIM, ведь они хотят быть готовыми к запуску, если технологию все-таки разрешат использовать в России.

Пока устройств с eSIM не очень много. Этот электронный чип устанавливается в iPhone, «умных» часах Samsung и Apple, а также в Google Nexus и ряде планшетов.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) журналистам РБК рассказали, что сейчас рассматривается возможность внедрения в eSIM отечественных алгоритмов шифрования.

С 1 декабря 2019 года в России вступает в силу закон о применении отечественной криптографии в телекоммуникационном оборудовании, а к такому оборудованию относится и eSIM.

Для пользователей встроенный в устройство чип eSIM позволяет выбирать и менять оператора связи без личного посещения салонов связи.