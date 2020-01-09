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Французы привезли на CES 2020 устройство для общения с картошкой

10.01.2020 00:47

На выставке в Лас-Вегасе представляют не только ожидаемые или инновационные продукты, но и довольно необычные и новые решения.
Одним из таких стало устройство, разработанное французами из стартапа BPZ Labs. Можно сказать это шуточный аппарат, созданный для тех, кому скучно и кто хочет пообщаться с картофелем.

Для этого предлагается вставить во внутрь картошки специальную плату. Она имеет Bluetooth и подключается к смартфону.

В результате система «читает мысли» корнеплода и отображает их на экране. Все это конечно из области фантастики, так как на самом деле в устройстве заранее заготовленные фразы.

Однако стоит отметить, что плата работает автономно, а источником ее питания служит как раз картофель, поэтому если заряда не хватает, то достаточно ее поместить в другой корнеплод.

Оценили необычный гаджет в 34 доллара, а заказать его предлагают на площадке Indiegogo, где в период сбора средств его можно заказать за 26 долларов.

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