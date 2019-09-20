Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam

Как правило, при покупке цифровой копии игры, ее больше не нельзя перепродать, так как игра привязана к одному аккаунту.

Но парижский суд постановил, что цифровая копия ничем не отличается от физической и ее можно перепродать.

С таким решением копания Valve в отношении пользователей Steam должна изменить ряд правил.

При этом в Valve считают, что решение суда неверное, и в компании уже пообещали обжаловать его.

Известно, что юристы над делом о цифровых копиях игр работали несколько лет, и они не собираются сдаваться.

Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.