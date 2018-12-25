Foxconn выделяет $9 млрд, чтобы меньше зависеть от Apple

Foxconn Technology на фоне напряжённых отношений между Китаем и США решила открыть новое предприятия для производства микросхем.

В новый завод инвестируют $9 млрд, причем часть средств выделят из бюджета города Чжухай, в котором будет построен новый завод.

В проекте будет участвовать еще Sharp, но про их долю инвестиций пока не сообщают. В целом новое предприятие будет реализовано в рамках программы «Сделано в Китае до 2025 года».

Она нацелена на создание новых передовых предприятий и в США китайскую программу уже расценили, как провокационную.

Стоит отметить, что Foxconn Technology стремиться снизить свою зависимость от Apple, так как она сейчас от «яблочной» компании получает половину годового дохода.

На новом заводе планируют проводить микросхемы для различной электроники, включая ту которая будет использоваться в автомобилях и робототехнике.