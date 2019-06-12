Foxconn в случае необходимости перенесет производство iPhone из КНР

На заводах Foxconn выпускают смартфоны iPhone, планшеты iPad и некоторые модели ноутбуков Apple.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на товары поставляемые в Америку из Китая, а в связи с этим в США может подорожать вся техника Apple.

Чтобы избежать подорожания, Apple может настоять на переносе производства мобильной техники в другие страны.

В Foxconn в перспективе согласны на это, так как «яблочная» компания является ключевым партнером для них.

Представитель Foxconn недавно заявил, что 25% их мощностей расположены за пределами КНР, и в компании готовы пойти на встречу Apple и удовлетворить спрос на iPhone в США.