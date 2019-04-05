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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Foxconn сокращает объёмы производства Android-смартфонов

05.04.2019 22:42

Крупнейший производитель смартфонов – компания Foxconn сокращает производство устройств, работающих на платформе Android.
По некоторым данным, производитель намерен и дальше продолжать снижать объёмы выпуска таких смартфонов, якобы в связи со сменой приоритетов.

Как сообщается, Foxconn намерена двигаться в другом направлении в связи с тем, что наблюдается снижение спроса на смартфоны в целом.

По информации источников Nikkei Asian Review, производитель смартфонов Foxconn терпит убытки.

Например, за прошлый год компания получила чистый убыток в размере 857 миллионов долларов.

Среди причин называют сокращение заказов, а также тот факт, что китайские компании не могут дать прогноз по продажам своих смартфонов и из-за этого объёмы производства приходится сокращать уже в момент, когда конвейерная линия запущена.

Также журналистам удалось выяснить, что сейчас обслуживанием одного бренда занимается несколько бригад, тогда как ранее каждая бригада обслуживала сразу нескольких компаний.

По некоторым данным, прибыльными для Foxconn являются смартфоны Google, а также стабильность приносит Xiaomi, которая числится как один из самых крупных заказчиков.

При этом последняя платит минимум за сборку в связи с желанием предложить самые доступные устройства на рынке.

Полностью отказываться от производства смартфонов в компании не намерены, однако руководство станет тщательно выбирать, с кем сотрудничать.

В Foxconn планируют сократить объёмы выпуска смартфонов и сосредоточится в другом направлении – автомобильная электроника.

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