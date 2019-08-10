Фото подтвердило смартфон Samsung с батареей на 6000 мАч

Ранее сообщалось, что в смартфоне Samsung Galaxy M20s будет установлена очень большая батарея, но тогда информация была не подтверждена. Теперь достоверно известно, что устройство оснастят аккумулятором 6000 мАч.

Ресурс GalaxyClub опубликовал снимок батареи с маркировкой EB-BM207ABY.

Фотография была сделана в испытательной лаборатории. На аккумуляторе указаны параметры 5831 мАч при напряжении 3,85 В и именно эта батарея будет использоваться в недорогом смартфоне Galaxy M20s. Стоит отметить, что в Galaxy M20 установлен блок на 5000 мАч.

Samsung также сейчас работает над моделью Galaxy M90. Это будет флагманская версия в недорогой линейке смартфонов, и как сообщают инсайдеры она будет представлена двумя версиями.