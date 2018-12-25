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25 : вторник

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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Фото чехлов для нового iPad Mini 5 раскрыли вертикальную камеру

25.12.2018 12:23

Недавно «АСТЕРА» сообщала, что компания Apple готовит новое поколение планшета iPad mini.

Эта модель не обновлялась с 2015 года и в 2019 году в первой половине производитель покажет новую версию своего самого компактного планшета.
Информации про 7,9-дюймовое устройство пока немного, но инсайдеры смогли раздобыть чехол для будущего планшета и сфотографировать его.

На снимках виден вертикальный вырез под основную камеру, а также вырезы для динамиков, кнопок и разъемов.

Также инсайдеры недавно сообщили, что в iPad mini будет использоваться новый процессор и удешевлённый дисплей. Других подробностей про планшет пока нет.

Apple готовит к дебюту новую версию планшета iPad Mini

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