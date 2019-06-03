Фото чехлов для iPhone 2019 года показали в Сети

В Сети распространили партию фотографий, на которых продемонстрированы чехлы для будущих смартфонов американской компании.

Впрочем, снимки только очередной раз доказывают, что устройства нового поколения на задней панели получат квадратный модуль, где расположится двойная или тройная камера для младшей и старших версий смартфонов соответственно.

Дизайн iPhone 2019 года останется прежним, а еще в них может не оказаться 3D Touch.

Презентация устройств традиционно состоится в сентябре.