Fortsense разработала сканер отпечатков пальцев для LCD-дисплеев

Сейчас сканеры отпечатка пальца в экране можно встретить только во флагманских смартфонах, и только если они оснащены OLED дисплеями.

Но скоро все может изменится, так как компания Fortsense разработала экранный сканер для LCD дисплеев.

Изначально созданные сканеры могли работать только через OLED-экраны. Это связано с тем, что свет от сканера может проходить только через OLED.

Теперь свет можно пропустить и через LCD экран, а Fortsense удалось создать улучшенную оптическую матрицу с подсветкой, которая просвечивает обычные экраны.

По заявлению разработчика, ее сканер не уступает по скорости работы обычным. Первые смартфоны с экранным сканером в LCD экране должны появится в конце 2020 года.