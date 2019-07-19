Forbes: приложение FaceApp за десять дней заработало 1 млн долларов

Российская компания Wireless Lab являясь разработчиком популярного приложения FaceApp за десять дней заработала 1 млн долларов. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на данные App Annie.

Как пишет издание, FaceApp принесла разработчику 1 млн долларов в период с 9 по 19 июля. В общей сложности Wireless Lab от приложения FaceApp получил 11,5 млн долларов.

Сейчас FaceApp в магазине приложений Apple является самым популярным в 120 странах мира.

В Google Play тоже программа пользуется огромным спросом, где ее скачало уже более 100 млн человек.