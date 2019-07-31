Fly представила в России очень дешевый смартфон с рекламой

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31 августа : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

Fly представила в России очень дешевый смартфон с рекламой

31.07.2019 23:35

Fly на российском рынке представила свой новый доступный смартфон, который оценивается в 3 190 рублей.
Такая низкая цена на аппарат сделана неслучайно, так как владельцу придется просматривать новостную ленту с рекламой, которая размещена на экране блокировки.

Отключить ее нельзя будет, но ее можно не просматривать, а смахнуть по экрану вправо и перейти сразу на рабочий стол.

Fly Life Geo получил очень скромные характеристики. Так, в нем установлен 4,95-дюймовый дисплей с разрешением 480х960 пикселей, процессор Spreadtrum SC7731E и 1 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти в аппарате 8 ГБ с возможностью расширения за счет карты памяти. Работает устройство под управлением Android 8.1 Go edition.

Камера в смартфоне на 8 Мп и ее дополняет вспомогательный модуль на 0,3 Мп. Фронтальный фотодатчик на 5 Мп.

Поскольку аппарат считается начального уровня, в нем установили не очень большую батарею — 2200 мАч и процессор, который работает только в сетях третьего поколения. Купить Fly Life Geo можно будет в черном или синем цветах.

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