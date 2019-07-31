Fly представила в России очень дешевый смартфон с рекламой

Fly на российском рынке представила свой новый доступный смартфон, который оценивается в 3 190 рублей.

Такая низкая цена на аппарат сделана неслучайно, так как владельцу придется просматривать новостную ленту с рекламой, которая размещена на экране блокировки.

Отключить ее нельзя будет, но ее можно не просматривать, а смахнуть по экрану вправо и перейти сразу на рабочий стол.

Fly Life Geo получил очень скромные характеристики. Так, в нем установлен 4,95-дюймовый дисплей с разрешением 480х960 пикселей, процессор Spreadtrum SC7731E и 1 ГБ оперативной памяти.

Постоянной памяти в аппарате 8 ГБ с возможностью расширения за счет карты памяти. Работает устройство под управлением Android 8.1 Go edition.

Камера в смартфоне на 8 Мп и ее дополняет вспомогательный модуль на 0,3 Мп. Фронтальный фотодатчик на 5 Мп.

Поскольку аппарат считается начального уровня, в нем установили не очень большую батарею — 2200 мАч и процессор, который работает только в сетях третьего поколения. Купить Fly Life Geo можно будет в черном или синем цветах.