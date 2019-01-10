Fly оценила безрамочный смартфон Fly View Max в 7 490 рублей

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11 февраля : пятница

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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Fly оценила безрамочный смартфон Fly View Max в 7 490 рублей

10.01.2019 18:14

Марка Fly начала продажи нового смартфона, названного одним из самых дешевых моделей с безрамочным дизайном.
Fly выпустила один самых дешевых «безрамочных» смартфонов с названием Fly View Max, оцененным в 7 490 рублей. Это устройство уже доступно в магазинах на территории РФ.

Модель оснащена 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1132 x 540 пикселей, выполненным по технологии IPS.

На задней панели предлагается сканер отпечатков пальцев, а габариты аппарата компактные и составляют: 141 мм х 68,8 мм х 9 мм.

Корпус может быть выполнен в цвете мокрый асфальт или глубокий синий. Процессор установлен MediaTek 6739, ОЗУ будет 2 ГБ, а ПЗУ 16 ГБ.

Предполагается и слот для карты памяти до 64 ГБ. В качестве операционной системы выступает Android 8.1 Oreo. Что касается камер, то основная имеет модули на 8 и 0,2 Мп, а для селфи будет доступна пятимегапиксельная камера.

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