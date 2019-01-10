Fly оценила безрамочный смартфон Fly View Max в 7 490 рублей

Марка Fly начала продажи нового смартфона, названного одним из самых дешевых моделей с безрамочным дизайном.

Fly выпустила один самых дешевых «безрамочных» смартфонов с названием Fly View Max, оцененным в 7 490 рублей. Это устройство уже доступно в магазинах на территории РФ.

Модель оснащена 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1132 x 540 пикселей, выполненным по технологии IPS.

На задней панели предлагается сканер отпечатков пальцев, а габариты аппарата компактные и составляют: 141 мм х 68,8 мм х 9 мм.

Корпус может быть выполнен в цвете мокрый асфальт или глубокий синий. Процессор установлен MediaTek 6739, ОЗУ будет 2 ГБ, а ПЗУ 16 ГБ.

Предполагается и слот для карты памяти до 64 ГБ. В качестве операционной системы выступает Android 8.1 Oreo. Что касается камер, то основная имеет модули на 8 и 0,2 Мп, а для селфи будет доступна пятимегапиксельная камера.