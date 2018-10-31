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FlexPai: представлен первый в мире смартфон с гибким экраном

31.10.2018 16:20

Буквально сегодня в Сети распространили видеоролик, в котором был показан не анонсированный ранее смартфон с гибким экраном от компании Rouyu Technology.
Теперь состоялась официальная презентация новинки, которая прошла в Пекинском национальном конференц-центре.

Компания Rouyu Technology представила первый в мире складной смартфон, который носит название FlexPai. Новинка имеет 7,8-дюймовый экран, созданный по технологии AMOLED.

В нем установлен процессор Snapdragon восьмой серии с возможностью поддержки сетей пятого поколения.

Длительное время новинка проходила испытания, а дисплей прошел тестирование на изгиб не менее 200 тысяч раз.

Как сообщили в компании, в дисплее есть более 20 млн светодиодов, а также применили около 100 видов многослойных тонкоплёночных материалов.

Работает FlexPai под управлением water OS и он появится на рынке уже 1 ноября. Модель будет предлагаться в нескольких вариантах с разным объёмом памяти.

Так, модификация 6/128 ГБ получила ценник 1291 доллар, за версию 8/256 ГБ компания просит 1433 долларов, а самый дорогой вариант оценен в 1864 доллара за вариант 8/512 ГБ.

 

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