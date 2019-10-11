Флагманы Samsung Galaxy S и Galaxy Note получат удешевленные версии

Флагманские линейки смартфонов Samsung Galaxy S и Galaxy Note скоро получат новые более доступные по цене версии.

Об этом стало известно от инсайдера Ишан Агарвала (Ishan Agarwal), который заявляет, что удешевленные варианты готовят для рынка Азии и Европы.

Новые версии Samsung Galaxy S и Galaxy Note получат название Galaxy Note10 Lite и Galaxy S10 Lite и проходят под модельными номерами SM-N770F и SM-G770F.

Есть предположение, что последний также может выйти как Galaxy S11 Lite, а его характеристики будут схожи с еще неанонсированным Galaxy A91, который будет представлен в следующем месяце.

Что касается Note10 Lite, то его удешевлённый вариант будет доступен со стилусом, а также в черном и красном цвете.