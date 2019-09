Флагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro дебютируют 19 сентября

Китайская компания Huawei 1 сентября официально озвучила дату презентации своих флагманов.

Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro дебютируют 19 сентября, причем они будут представлены не только в Китае, но и в Европе.

Таким образом, компания опровергла информацию, что международный релиз новых Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro могут отложить.

Европейская премьера смартфонов будет проходить в Мюнхене. Характеристики производитель официально не раскрывает, но анонсирует камеры, которые будут лучше, чем у предшественников.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We’re going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019