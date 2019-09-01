Флагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro дебютируют 19 сентября

Флагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro дебютируют 19 сентября01.09.2019 21:26
Китайская компания Huawei 1 сентября официально озвучила дату презентации своих флагманов.
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro дебютируют 19 сентября, причем они будут представлены не только в Китае, но и в Европе.
Таким образом, компания опровергла информацию, что международный релиз новых Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro могут отложить.
Европейская премьера смартфонов будет проходить в Мюнхене. Характеристики производитель официально не раскрывает, но анонсирует камеры, которые будут лучше, чем у предшественников.
Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!
We’re going full circle in Munich on 19.09.2019.
Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости
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