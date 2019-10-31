Флагманский Xiaomi Mi Note 10 представят в Польше 24 ноября

Польское подразделение компании Xiaomi опубликовало постер, в котором содержится информация о дате презентации смартфона Xiaomi Mi Note 10.



Как известно, Xiaomi Mi Note 10 это будет международный вариант смартфона Xiaomi CC9 Pro. Под таким названием модель выйдет в Китае.

Характеристики смартфонов ранее уже рассекречивали. Xiaomi Mi Note 10 выйдет на рынок в двух версиях, которые будут отличаться друг от друга, о чем более подробно «Астера» писала накануне.

Что касается даты презентации, то в Польше флагманский Xiaomi Mi Note 10 представят 24 ноября.