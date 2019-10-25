Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 сфотографировали в пекинском метро

Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 сфотографировали в пекинском метро25.10.2019 16:06
Инсайдер SlashLeaks обратил внимание на публикацию в китайской социальной сети интересных фотографий.
Пользователь в пекинском метро сфотографировал в руках человека новый смартфон. Рассмотрев снимки, инсайдер пришел к выводу, что в данном случае был замечен таинственный флагман Xiaomi Mi Mix 4.
Если это действительно фото флагмана, то он получит в отличие от предшественника более тонкие рамки вокруг экрана.
Помимо этого, ему приписывают камеру с датчиком на 108 Мп. Также ранее были данные, что на глобальном рынке Xiaomi Mi Mix 4 будет продаваться как Mi Mix Alpha.
Ожидается, что дебют новинки состоится 6 ноября.
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