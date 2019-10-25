Флагманский Xiaomi Mi Mix 4 сфотографировали в пекинском метро

Инсайдер SlashLeaks обратил внимание на публикацию в китайской социальной сети интересных фотографий.

Пользователь в пекинском метро сфотографировал в руках человека новый смартфон. Рассмотрев снимки, инсайдер пришел к выводу, что в данном случае был замечен таинственный флагман Xiaomi Mi Mix 4.

Если это действительно фото флагмана, то он получит в отличие от предшественника более тонкие рамки вокруг экрана.

Помимо этого, ему приписывают камеру с датчиком на 108 Мп. Также ранее были данные, что на глобальном рынке Xiaomi Mi Mix 4 будет продаваться как Mi Mix Alpha.

Ожидается, что дебют новинки состоится 6 ноября.