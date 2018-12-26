В Сети распространили рендерные изображения, которые демонстрируют предполагаемую внешность нового флагманского смартфона от китайской компании.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на рендерах с маленьким вырезом под камеру для селфи, с тонкими рамками, а также сканером отпечатков пальцев, расположенном на задней панели.

К тому же у модели показали необычную компоновку тройной камеры. Смартфону Xiaomi Mi Mix 4 приписывают 6,4-дюймовый экран, камеру на лицевой стороне разрешением 48 Мп и основную разрешением 56 Мп.

Работать устройство, как ожидается, будет на процессоре Snapdragon 855. Оперативной памяти будет от 8 до 10 Гб, а постоянной – до 1 ТБ. Что касается батареи, то она получит емкость 4 000 мАч.