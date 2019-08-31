Название смартфона официально не подтверждено, так как ранее модель фигурировала как Xperia 2, Xperia 1 Compact и Xperia 1s/1v/1r.

Официальная презентация устройства будет проходить в начале сентября на IFA 2019, а пока флагманский смартфон Sony Xperia 2 показали на пресс-рендерах, опубликованные компанией.

Модель будет представлена в синем, темно-красном и черном цвете, а диагональ экрана составит 6,1 дюйма. Разрешение дисплея будет Full HD+, а соотношение сторон AMOLED.

Еще в смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 855, а на задней панели расположится камера с тремя модулями. Для покупки Sony Xperia 2 будет доступна в версии 6/128 ГБ.