Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30

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18 июля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Обзоры рынков

Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30

18.06.2019 22:07

Политика Redmi очень простая — дать клиенту смартфон с оптимальными характеристиками по доступной цене.

Поэтому все аппараты Redmi считаются недорогими, а недавно глава бренда Redmi Лю Вейбинг заявлял, что новый смартфон Redmi K20 Pro имеет справедливую цену и ему некуда дешеветь.

При этом на площадке JD.com версия Redmi K20 Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти подешевела на 200 юаней ($30).

Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.

Новая цена не приурочена распродаже или каким-либо акциям, но нельзя исключать что она временная.

Первая партия Redmi K20 Pro была распродана за несколько часов

 

Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры

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