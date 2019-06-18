Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30

Политика Redmi очень простая — дать клиенту смартфон с оптимальными характеристиками по доступной цене.

Поэтому все аппараты Redmi считаются недорогими, а недавно глава бренда Redmi Лю Вейбинг заявлял, что новый смартфон Redmi K20 Pro имеет справедливую цену и ему некуда дешеветь.

При этом на площадке JD.com версия Redmi K20 Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти подешевела на 200 юаней ($30).

Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.

Новая цена не приурочена распродаже или каким-либо акциям, но нельзя исключать что она временная.