Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $30

Флагманский смартфон Redmi K20 Pro в Китае подешевел на $3018.06.2019 22:07
Политика Redmi очень простая — дать клиенту смартфон с оптимальными характеристиками по доступной цене.
Поэтому все аппараты Redmi считаются недорогими, а недавно глава бренда Redmi Лю Вейбинг заявлял, что новый смартфон Redmi K20 Pro имеет справедливую цену и ему некуда дешеветь.
При этом на площадке JD.com версия Redmi K20 Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти подешевела на 200 юаней ($30).
Если учесть, что цена смартфона составляет $360, то это существенная скидка.
Новая цена не приурочена распродаже или каким-либо акциям, но нельзя исключать что она временная.
Первая партия Redmi K20 Pro была распродана за несколько часов
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