Флагманский смартфон Oppo Reno Ace появился в базе данныхTENAA

Oppo в базу TENAA занесла свой новый флагманский смартфон Reno Ace, который будет представлен в следующем месяце и помимо мощной зарядки получит процессор Snapdragon 855 Plus.

Накануне сообщалось, что в Reno Ace будет поддержка зарядки мощностью 65 Вт. Эта зарядка SuperVOOC позволит батарею на 4000 мАч зарядить всего за 30 минут.

На данный момент решение SuperVOOC является самым мощным в мире. Xiaomi еще разрабатывает 100 Вт зарядку, но она пока не готова к коммерческому использованию.

Что касается характеристик Reno Ace, то согласно данным указанным на сайте регулятора TENAA, в модели установят процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.

Экран в смартфоне будет AMOLED с диагональю 6,5 дюйма. Разрешение матрицы 2400х1800 пикселей.

Основная камера устройства получит фотодатчики на 48, 13, 8 и 2 Мп. Батарея в аппарате будет установлена на 4000 мАч. В продажу смартфон поступит под управлением Android 9.0.