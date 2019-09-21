Флагманский смартфон Oppo Reno Ace появился в базе данныхTENAA

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Флагманский смартфон Oppo Reno Ace появился в базе данныхTENAA

21.09.2019 13:59

Oppo в базу TENAA занесла свой новый флагманский смартфон Reno Ace, который будет представлен в следующем месяце и помимо мощной зарядки получит процессор Snapdragon 855 Plus.
Накануне сообщалось, что в Reno Ace будет поддержка зарядки мощностью 65 Вт. Эта зарядка SuperVOOC позволит батарею на 4000 мАч зарядить всего за 30 минут.

На данный момент решение SuperVOOC является самым мощным в мире. Xiaomi еще разрабатывает 100 Вт зарядку, но она пока не готова к коммерческому использованию.

Что касается характеристик Reno Ace, то согласно данным указанным на сайте регулятора TENAA, в модели установят процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.

Экран в смартфоне будет AMOLED с диагональю 6,5 дюйма. Разрешение матрицы 2400х1800 пикселей.

Основная камера устройства получит фотодатчики на 48, 13, 8 и 2 Мп. Батарея в аппарате будет установлена на 4000 мАч. В продажу смартфон поступит под управлением Android 9.0.

Смартфон Oppo Reno Ace получит 65-ваттную зарядку SuperVOOC

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