Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах

Флагман от компании OnePlus, который дебютирует в начале лета, показали на новых качественных изображениях.

На этот раз аппарат показали в разноцветных защитных чехлах. В устройстве, как известно, будет 6,5-дюймовый экран со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Камера в модели получит три датчика и будет располагаться вертикально, а вот селфи-камера в модели будет выдвижная.

Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.