Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в Geekbench

До презентации нового смартфона от Meizu осталось совсем недолго, так как флагманская модель будет представлена в следующем месяце. При этом уже известно, сколько она выдает баллов в бенчмарке Geekbench.

В программе для определения производительности смартфонов и другой мобильной техники был протестирован Meizu 16s. Этот аппарат в одноядерном режиме набрал 3778 баллов, а в многоядерном 10493 балла.

Напомним, Meizu 16s получит флагманский процессор Sapdragon 855 и как минимум 6 ГБ оперативной памяти. Экран в смартфоне будет со встроенным сканером отпечатка пальца.

Также устройство получит 48 Мп камеру с датчиком Sony IMX586 и модуль NFC.

Известно, что в аппарате установят батарею на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки и блоком питания мощностью 24 Вт.