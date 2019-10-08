Флагманский смартфон Meizu 16s Pro Plus представлен на рендере

Флагманский смартфон Meizu 16s Pro Plus представлен на рендере08.10.2019 16:55
Инсайдерам удалось выяснить некоторые подробности о готовящемся аппарате от компании Meizu.
Как выяснилось, бренд готовит Meizu 16s Pro Plus, в котором установят новую версию топового процессора 2019 года. Речь идет о чипсете Snapdragon 855 Plus.
Новая версия флагманского смартфона получит увеличенные размеры и именно это решили показать на рендере, распространенном в Сети.
На изображении ведут сравнение габаритов нового Meizu 16s Pro Plus с актуальным 16s Pro.
Ожидается, что новая модель практически не будет отличаться от обычного смартфона, за исключением нового процессора и размеров.
Предполагается, что Meizu 16s Pro Plus будет представлен вместе с Meizu 16T 23 октября.
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