Флагманский смартфон Meizu 16s Pro Plus представлен на рендере

Инсайдерам удалось выяснить некоторые подробности о готовящемся аппарате от компании Meizu.

Как выяснилось, бренд готовит Meizu 16s Pro Plus, в котором установят новую версию топового процессора 2019 года. Речь идет о чипсете Snapdragon 855 Plus.

Новая версия флагманского смартфона получит увеличенные размеры и именно это решили показать на рендере, распространенном в Сети.

На изображении ведут сравнение габаритов нового Meizu 16s Pro Plus с актуальным 16s Pro.

Ожидается, что новая модель практически не будет отличаться от обычного смартфона, за исключением нового процессора и размеров.

Предполагается, что Meizu 16s Pro Plus будет представлен вместе с Meizu 16T 23 октября.