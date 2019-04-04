При этом накануне модель показали на живых фото и тогда же сообщались некоторые подробности.

Однако уже сегодня флагманский смартфон Meizu 16s появился в базе TENAA, благодаря чему стали известны официальные характеристики.



Так, например, достоверно становится известно, что в смартфоне будет 6,2-дюймовый экран, разрешение которого составит 2232 × 1080 пикселей. Дисплей выполнен по технологии Super AMOLED.

На лицевой панели аппарата расположилась селфи-камера с разрешением 20 Мп, а на задней будет установлена двойная камера с основным модулем на 48 Мп.

Работать флагманская модель будет на процессоре Snapdragon 855, а оперативной памяти она получит 6 или 8 ГБ, тогда как постоянной будет 128 или 256 ГБ.

Аккумулятор в Meizu 16s предложат емкостью 3540 мА•ч, а в качестве операционной системы будет Android 9.0 (Pie) с Flyme OS. Официальная презентация новинки ожидается во втором квартале года.