Флагманский смартфон Huawei P30 Pro в Китае резко упал в цене

На китайском рынке компания Huawei стала предлагать по существенно сниженной стоимости смартфон Huawei P30 Pro.

Правда речь идет о самой дорогой версии модели, которая упала в цене на 84 доллара.

Теперь смартфон в варианте с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти предлагается за 796 долларов вместо 880 долларов ранее.

Аппарат по сниженной стоимости предлагается в фирменном магазине производителя Huawei Mall.

Если говорить об изменении стоимости Huawei P30 Pro с момента старта продаж, но уже аппарат подешевел с учетом последней скидки на 154 доллара.