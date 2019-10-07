Флагманский смартфон Huawei P30 Pro в Китае резко упал в цене

Флагманский смартфон Huawei P30 Pro в Китае резко упал в цене07.10.2019 20:03
На китайском рынке компания Huawei стала предлагать по существенно сниженной стоимости смартфон Huawei P30 Pro.
Правда речь идет о самой дорогой версии модели, которая упала в цене на 84 доллара.
Теперь смартфон в варианте с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти предлагается за 796 долларов вместо 880 долларов ранее.
Аппарат по сниженной стоимости предлагается в фирменном магазине производителя Huawei Mall.
Если говорить об изменении стоимости Huawei P30 Pro с момента старта продаж, но уже аппарат подешевел с учетом последней скидки на 154 доллара.
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