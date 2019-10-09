Флагманский процессор Snapdragon 865 могут представить в ноябре

Qualcomm новый флагманский процессор может представить раньше срока, о чем сообщил авторитетный инсайдер Мукул Шарма.

По его данным, Snapdragon 865 могут представить в ноябре.

Напомним, что Snapdragon 855 был представлен в начале декабря.

Если данные инсайдера подтвердятся, то новые смартфоны на базе Snapdragon 865 выйдут уже в первом квартале 2020 года.

Ожидается, что Snapdragon 865 получит две версии — с LTE и встроенным 5G-модемом Snapdragon Х55.

Производить Snapdragon 865 будут по технологии 7 нм EUV на мощностях компании Samsung.