Флагманский процессор Snapdragon 865 могут представить в ноябре

Флагманский процессор Snapdragon 865 могут представить в ноябре09.10.2019 21:48
Qualcomm новый флагманский процессор может представить раньше срока, о чем сообщил авторитетный инсайдер Мукул Шарма.
По его данным, Snapdragon 865 могут представить в ноябре.
Напомним, что Snapdragon 855 был представлен в начале декабря.
Если данные инсайдера подтвердятся, то новые смартфоны на базе Snapdragon 865 выйдут уже в первом квартале 2020 года.
Ожидается, что Snapdragon 865 получит две версии — с LTE и встроенным 5G-модемом Snapdragon Х55.
Производить Snapdragon 865 будут по технологии 7 нм EUV на мощностях компании Samsung.
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