Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S5 появился в Geekbench

В базе данных Geekbench обнаружили новое устройство от южнокорейского производителя.

Новая модель оснащена процессором Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с оболочкой One UI.

По информации ряда экспертов, в данном случае речь идет о флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S5. Он в Geekbench заработал 3 506 баллов в однопоточном тесте и 9 788 баллов в многоядерном.

Это не самые высокие показатели, но к выходу планшета на рынок, будет доработана фирменная прошивка, что позволит устройству показать более высокие результаты.