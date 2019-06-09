Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S5 появился в Geekbench

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S5 появился в Geekbench09.06.2019 19:36
В базе данных Geekbench обнаружили новое устройство от южнокорейского производителя.
Новая модель оснащена процессором Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с оболочкой One UI.
По информации ряда экспертов, в данном случае речь идет о флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S5. Он в Geekbench заработал 3 506 баллов в однопоточном тесте и 9 788 баллов в многоядерном.
Это не самые высокие показатели, но к выходу планшета на рынок, будет доработана фирменная прошивка, что позволит устройству показать более высокие результаты.
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