Инсайдеры распространили некоторые подробности о грядущем смартфоне и новые рендерные изображения.

Как сообщается, флагманский Motorola One Pro получит процессор Snapdragon 855 и будет представлен в ближайшее время.

Для модели предложат порт USB-C, обычный разъем для наушников, а также один громкоговоритель.

К тому же устройству приписывают основную камеру с четырьмя датчиками, а также селфи-камеру, которая расположится в каплевидном вырезе.

По предварительным данным, сканер отпечатков пальцев в новом Motorola One Pro могут встроить в экран.