Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro показали на рендерном видео

Ожидается, что смартфоны будут представлены в феврале следующего года, а пока на основании слухов дизайнеры подготовили рендерный ролик.

Флагманские смартфоны Huawei P30 показали на рендерном видео, причем модели раскрыли со всех сторон.

Стоит отметить, что продемонстрированный дизайн смартфона является предварительным, поэтому не факт, что именно такими они выйдут на рынок.

Согласно последней информации, у смартфонов Huawei P30 будет на задней панели камера, состоящая из трех модулей, а четыре модуля будет в основной камере старшей модели.

На лицевой панели появится каплевидный вырез, а работать устройства будут на процессоре Kirin 985.

Оперативной памяти новинкам приписывают 6 или 8 ГБ, а вот постоянной памяти будет до 512 ГБ. К тому же смартфоны смогут работать в сетях пятого поколения.

Что касается размеров экраном новинок, то младшая получит экран диагональю 6,1 дюйма, а старшая – 6,5 дюйма. Ранее стало известно, что Huawei P30 Pro и P30 получат 10-кратный и 5-кратный оптический зум.

