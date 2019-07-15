Названа дата старта продаж и цена на смартфон ZTE Axon 10 Pro

Скоро в продажу поступит флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro, которая будет предлагаться только с 4G. Есть еще модификация 5G, но ее в РФ не привезут, при этом его можно купить в Финляндии и ОАЭ.

Старт продаж китайского флагманского смартфона намечен на 18 июля. Аппарат будет предлагаться за 39 990 рублей в версии 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Первые покупатели смартфона в подарок получат фирменную беспроводную зарядку, а еще им будет предложена расширенная гарантия.

Напомним, в ZTE Axon 10 Pro установили AMOLED дисплей с диагональю 6,47-дюйма и разрешением 2340×1080 точек. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

На тыльной стороне расположена тройная камера с датчиками 48+20+8 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 20 Мп.

Под «капотом» расположен процессор Snapdragon 855 и батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.