Названа дата старта продаж и цена на смартфон ZTE Axon 10 Pro

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Названа дата старта продаж и цена на смартфон ZTE Axon 10 Pro

15.07.2019 20:04

Скоро в продажу поступит флагманский смартфон ZTE Axon 10 Pro, которая будет предлагаться только с 4G. Есть еще модификация 5G, но ее в РФ не привезут, при этом его можно купить в Финляндии и ОАЭ.
Старт продаж китайского флагманского смартфона намечен на 18 июля. Аппарат будет предлагаться за 39 990 рублей в версии 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Первые покупатели смартфона в подарок получат фирменную беспроводную зарядку, а еще им будет предложена расширенная гарантия.

Напомним, в ZTE Axon 10 Pro установили AMOLED дисплей с диагональю 6,47-дюйма и разрешением 2340×1080 точек. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

На тыльной стороне расположена тройная камера с датчиками 48+20+8 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 20 Мп.

Под «капотом» расположен процессор Snapdragon 855 и батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и ZTE Axon 10 Pro 5G

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