Ожидается, что его презентация состоится уже завтра, а пока компания опубликовала первый тизер, анонсировав новинку.

Флагман Vivo iQOO получит более доступную версию с Snapdragon 845, которая по некоторым данным получит название iQOO Youth или iQOO Lite.

Помимо прошлогоднего процессора в модели предложат 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Аккумулятор в новинке будет емкостью 4 000 мАч.

Еще в смартфоне будет селфи-камера, расположенная в каплевидном вырезе. Предварительная стоимость новинки составит 290 долларов.