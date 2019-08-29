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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Флагман Sony Xperia 1 в тесте DxOMark оказался хуже смартфонов от Xiaomi

29.08.2019 23:21

Флагман Sony Xperia 1 провалил тесты независимых экспертов DxOMark. Специалисты этой организации тестируют фотокамеры и камеры смартфонов, а после сложных тестов каждое устройство получает баллы.
Стоит отметить, что Sony является поставщиком мобильных камер для многих компаний, и ее решения считаются лучшими на рынке.

При этом для своего флагмана с очень высоким ценником компания не смогла настроить камеру таким образом, чтобы она была лучше чем у конкурентов.

По результатам тестов обеих камер смартфон Sony Xperia 1 получил 91 баллов. Такой результат в прошлом году был у Xiaomi Pocophone F1, а камеры Xiaomi, как правило, не являются лучшими на рынке.

За фото японский смартфон получил 94 балла, а видеосъемку оценили в 84 балла. В общем рейтинге Sony Xperia 1 оказался на 33 месте, тем самым смартфон уступил iPhone 8, iPhone 8 Plus и даже Xiaomi Mi 8.

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