Флагман Sony Xperia 1 в тесте DxOMark оказался хуже смартфонов от Xiaomi

Флагман Sony Xperia 1 провалил тесты независимых экспертов DxOMark. Специалисты этой организации тестируют фотокамеры и камеры смартфонов, а после сложных тестов каждое устройство получает баллы.

Стоит отметить, что Sony является поставщиком мобильных камер для многих компаний, и ее решения считаются лучшими на рынке.

При этом для своего флагмана с очень высоким ценником компания не смогла настроить камеру таким образом, чтобы она была лучше чем у конкурентов.

По результатам тестов обеих камер смартфон Sony Xperia 1 получил 91 баллов. Такой результат в прошлом году был у Xiaomi Pocophone F1, а камеры Xiaomi, как правило, не являются лучшими на рынке.

За фото японский смартфон получил 94 балла, а видеосъемку оценили в 84 балла. В общем рейтинге Sony Xperia 1 оказался на 33 месте, тем самым смартфон уступил iPhone 8, iPhone 8 Plus и даже Xiaomi Mi 8.