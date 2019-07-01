Флагман Samsung Galaxy A90 не получит выезжающую камеру

Вместо нее компания решила использовать тип экрана Infinity-U, который предполагает каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Ранее были данные, что в Galaxy A90 реализуют выезжающую камеру подобно, как у Galaxy A80, но данные инсайдера OnLeaks это не подтверждают.

Помимо этого в Galaxy A90 предложат экран AMOLED с разрешением FHD+. Ранее сообщалось, что Galaxy A90 будет представлен в двух версиях, модельные номера которых SM-A908 и SM-A905.

Первый получит 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с модулями на 48, 8 и 5 Мп, а также возможность работы в сетях пятого поколения.

Во второй модели также будет тройная камера, но уже с датчиками на 48, 12 и 5 Мп, а еще для нее будет предлагаться неизвестная функция Tilt OIS.