Флагман Samsung Galaxy A90 не получит выезжающую камеру

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1 августа : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Флагман Samsung Galaxy A90 не получит выезжающую камеру

01.07.2019 11:04

Вместо нее компания решила использовать тип экрана Infinity-U, который предполагает каплевидный вырез под фронтальную камеру.
Ранее были данные, что в Galaxy A90 реализуют выезжающую камеру подобно, как у Galaxy A80, но данные инсайдера OnLeaks это не подтверждают.

Помимо этого в Galaxy A90 предложат экран AMOLED с разрешением FHD+. Ранее сообщалось, что Galaxy A90 будет представлен в двух версиях, модельные номера которых SM-A908 и SM-A905.

Первый получит 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855, тройную основную камеру с модулями на 48, 8 и 5 Мп, а также возможность работы в сетях пятого поколения.

Во второй модели также будет тройная камера, но уже с датчиками на 48, 12 и 5 Мп, а еще для нее будет предлагаться неизвестная функция Tilt OIS.

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