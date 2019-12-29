Флагман Samsung 2020 года прошел Bluetooth-сертификацию

Южнокорейская компания недавно сертифицировала флагманские смартфоны 2020 года в Bluetooth.

В документах новые модели смартфонов фигурируют как SM-G988B_DS, SM-G988B и SM-G988BR_DS.

В данном случае были сертифицированы сразу три версии старшей модели смартфона, который придет на смену Galaxy S10+.

К сожалению кроме того факта, что смартфон получит Bluetooth 5.0, никаких дополнительных подробностей документы не раскрывают.

Что касается названия новых флагманов, то по логике следующее поколение аппаратов должно называться Galaxy S11.

Однако недавно инсайдеры заявили, что компания будет использовать для них название Galaxy S20, по принципу смартфон Galaxy S20 и 2020 год.

Что касается даты презентации, то тут информация разнится в датах дебюта, но сходится в месяце – февраль 2020 года.