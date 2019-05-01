Флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X01.05.2019 20:06
Первые официальные изображения из рекламных материалов наконец-то появились в Сети, что говорит о скором дебюте нового флагманского смартфона Redmi.
Официальное изображение, распространенное в Сети указывает на то, что флагман Redmi с Snapdragon 855 получил название Redmi X.
Впрочем, свежая утечка раскрывает и внешность аппарата, причем смартфон еще и сфотографирован вживую на фоне экрана, возможно ноутбука, где и изображен рендер.
Ожидается, что сканер отпечатков пальцев в смартфоне расположат под экраном. К тому же модель получит тройную основную камеру и выдвижную фронтальную.
Предполагается, что презентация флагман Redmi состоится уже в этом месяце.
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