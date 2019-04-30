Флагман Redmi получит производительность выше, чем у Xiaomi Mi 9

Бюджетный флагманский смартфон на базе Snapdragon 855 должен быть представлен уже совсем скоро, а пока в Интернете появляются все новые подробности.

На этот раз в китайской сети Weibo представитель компании заявил, что новинка от Redmi, которую условно называют Redmi 855, окажется производительней, чем Xiaomi Mi 9.

На это намекнул Лю Вейбинг (Lu Weibing), ответив на сообщение президента Xiaomi Лин Бин (Lin Bin), в котором он хвастается результатами линейки Mi 9.

В частности, последний в соцсети опубликовал пост, где флагманская линейка Mi 9 возглавляет рейтинг Antutu, набирая более 370 тыс. баллов.

На этот пост Лю Вейбинг (Lu Weibing) ответил, что изменит его с новым устройством.