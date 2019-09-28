Флагман Meizu 17 представлен на первом рендере

Предполагается, что презентация флагманского смартфона от Meizu состоится в начале будущего года.

Уже сейчас в Сети стали появляться первые подробности об устройстве, а инсайдер опубликовал первое рендерное изображение.

На рендере Meizu 17 представлен без вырезов и отверстий в экране и вероятно модуль камеры и датчики будут располагаться в тонкой рамке над экраном.

Между тем подобное решение прогнозируют и для «яблочных» смартфонов 2020 года. Дисплей смартфона займет не менее 90% всей передней панели.

К тому же в него будет встроен и сканер отпечатков пальцев. Основная камера получит три датчика, а оперативной памяти в модели будет не менее 6 ГБ.