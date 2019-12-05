Флагман iQOO Neo получил новую версию с Snapdragon 855+

Компания Vivo презентовала новую версию своего смартфона iQOO Neo.

Речь идет о спецсерии с названием iQOO Neo 855 Racing Edition, главным отличием которой от обычного смартфона становится наличие топового чипа Snapdragon 855+.

Помимо этого, аппарат получил больше объёма памяти и предлагается в версии 12/256 ГБ. В остальном характеристики смартфонов идентичны.

Оценили iQOO Neo 855 Racing Edition в версии 8/128 ГБ в 368 долларов, а вариант с 12 ГБ ОЗУ обойдется в 397 долларов.

В продажу смартфон поступил с черном, синем и фиолетово-голубом цвете.