Названа стоимость смартфона Honor 20 для России

Huawei несмотря на ограничения не отказывается от запланированных планов по выводу смартфонов на рынки.

В России стартует прием заказов на новый смартфон бренда Honor. С завтрашнего дня начнут принимать заказы на Honor 20, а в продаже аппарат появится 21 июня, тогда как в следующем месяце должны привести Honor 20 Pro.

На российском рынке Honor 20 оценили в 27 990 рублей за версию 6 ГБ ОЗУ 128 ГБ постоянной памяти.

Первые покупатели Honor 20 в подарок получат беспроводные наушники Fly Pods Lite, а также подписки от сервисов Yandex, ivi, ЛитРес, MEGOGO, Lords Mobile, Castle Clash.

По заявлению Huawei, в новом смартфоне пользователи смогут использовать все сервисы Google, устанавливать и обновлять приложения, а также получать обновления оболочки EMUI и систем безопасности ОС.