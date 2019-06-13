Названа стоимость смартфона Honor 20 для России

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13 июля : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Названа стоимость смартфона Honor 20 для России

13.06.2019 17:33

Huawei несмотря на ограничения не отказывается от запланированных планов по выводу смартфонов на рынки.
В России стартует прием заказов на новый смартфон бренда Honor. С завтрашнего дня начнут принимать заказы на Honor 20, а в продаже аппарат появится 21 июня, тогда как в следующем месяце должны привести Honor 20 Pro.

На российском рынке Honor 20 оценили в 27 990 рублей за версию 6 ГБ ОЗУ 128 ГБ постоянной памяти.

Первые покупатели Honor 20 в подарок получат беспроводные наушники Fly Pods Lite, а также подписки от сервисов Yandex, ivi, ЛитРес, MEGOGO, Lords Mobile, Castle Clash.

По заявлению Huawei, в новом смартфоне пользователи смогут использовать все сервисы Google, устанавливать и обновлять приложения, а также получать обновления оболочки EMUI и систем безопасности ОС.

Honor 20 признан самым продаваемым в своем ценовом сегменте

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