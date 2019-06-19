Флагман 2018 года Xiaomi Pocophone F1 рекордно упал в цене

Флагман 2018 года Xiaomi Pocophone F1 рекордно упал в цене19.06.2019 22:27
Вероятно причиной существенного снижения стоимость является скорый выход преемника устройства.
Xiaomi Pocophone F1 теперь предлагается по рекордно низкой цене – 237 долларов за базовую конфигурацию.
Прошлогодний флагман оснащен процессором Snapdragon 845 и за 237 долларов предлагается вариант 6/128 ГБ.
По предварительным данным, снижение стоимости связано с разгрузкой складов для преемника модели — Pocophone F2.
Предполагается, что Pocophone F2 будет представлен уже в конце лета.
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