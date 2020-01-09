Физические кнопки в смартфонах заменят ультразвуковыми датчиками

Компания UltraSense Systems сейчас разрабатывает ультразвуковые сенсоры, способные полностью заменить физические кнопки в смартфонах.

Такое решение позволит создать аппараты с более высокой степенью защиты от воды и пыли. Также отказ от кнопок позволит производителям изменить дизайн смартфонов и сделать их «бесшовными».

На ультразвуковые сенсоры обратил внимание блогер Гарри Симс, который рассказал, что сенсоры UltraSense способны работать практически под любой поверхностью, буть то кожа, металл, стекло или дерево. К тому же они распознают силу нажатия.

В целом сенсоры UltraSense можно использовать в любой технике, включая автомобили.

Когда ультразвуковые сенсоры начнут устанавливать вместо кнопок неизвестно, так как компания UltraSense Systems пока даже не показала рабочих прототипов датчиков.