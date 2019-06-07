Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 стал доступен для предзаказа

Презентация нового Xiaomi Mi Band 4 состоится только 11 июня, однако уже сейчас стали известный цены на модель, которая в Индии уже доступна для предзаказа.

Заказ предлагается оформить в интернет-магазине, где доступны две версии. Базовая оценена от 55 долларов в эквиваленте, а топовый вариант с NFC предлагается за 75 долларов.

Прошлогодняя модель с модулем NFC имела ценник около 50 долларов. Четвертое поколение фитнес-браслета будет оснащено цветным экраном, выполненным по технологии OLED.

Еще в отличие от предшественника новый браслет получит увеличенной емкости аккумулятор, которая составит 135 мАч.

Также обновят зарядное устройство, предложат Bluetooth 5.0, поддержку голосового помощника и датчик сердцебиения.