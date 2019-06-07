Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 стал доступен для предзаказа

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7 июля : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 стал доступен для предзаказа

07.06.2019 20:25

Презентация нового Xiaomi Mi Band 4 состоится только 11 июня, однако уже сейчас стали известный цены на модель, которая в Индии уже доступна для предзаказа.
Заказ предлагается оформить в интернет-магазине, где доступны две версии. Базовая оценена от 55 долларов в эквиваленте, а топовый вариант с NFC предлагается за 75 долларов.

Прошлогодняя модель с модулем NFC имела ценник около 50 долларов. Четвертое поколение фитнес-браслета будет оснащено цветным экраном, выполненным по технологии OLED.

Еще в отличие от предшественника новый браслет получит увеличенной емкости аккумулятор, которая составит 135 мАч.

Также обновят зарядное устройство, предложат Bluetooth 5.0, поддержку голосового помощника и датчик сердцебиения.

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