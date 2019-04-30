Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показали на первых фотографиях

Снимки были обнаружены на сайте Тайваньского государственного агентства NCC.

Ожидается, что презентация Xiaomi Mi Band 4 состоится в ближайшее время. Подробностей об устройстве очень мало.

Есть предположение, что новое поколение браслета получит дисплей лучшего разрешения, а аккумулятор будет иметь большую емкость.

Ранее стало известно, что Xiaomi Mi Band 4 будет предлагаться в версии с NFC и без него, а также в нем будет беспроводная технология Bluetooth 5.0.