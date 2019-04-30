Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показали на первых фотографиях

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показали на первых фотографиях30.04.2019 23:00
Снимки были обнаружены на сайте Тайваньского государственного агентства NCC.
Ожидается, что презентация Xiaomi Mi Band 4 состоится в ближайшее время. Подробностей об устройстве очень мало.
Есть предположение, что новое поколение браслета получит дисплей лучшего разрешения, а аккумулятор будет иметь большую емкость.
Ранее стало известно, что Xiaomi Mi Band 4 будет предлагаться в версии с NFC и без него, а также в нем будет беспроводная технология Bluetooth 5.0.
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