Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 поддерживает Bluetooth 5.0 и NFC

До презентации Xiaomi Mi Band 4 еще достаточно далеко, но уже достоверно известно, что будет представлено две версии финтнес-браслета — с NFC и без него.

В базе Bluetooth SIG были обнаружены данные про новое поколение браслета Mi Band.

Китайская компания зарегистрировала две версии, причем обе будут оснащены беспроводной технологией Bluetooth 5.0.

Сейчас в Mi Band 3 используется Bluetooth 4.2. Новый стандарт беспроводной связи позволит быстрее работать со смартфоном.

По слухам, самый популярный в мире браслет будет оснащен увеличенным экраном, датчиком пульса и системой ЭКГ. Презентация Xiaomi Mi Band 4 должна состоятся до конца весны.