Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC научился открывать дверные замки

Xiaomi в Китае предлагает две версии фитнес-браслета Mi Band 4 — одна с NFC, а другая без него.

В целом NFC в данном устройстве не рассчитан на оплату в магазине, ведь в Китае беспроводной модуль используют в других целях.

К примеру, через Mi Band 4 можно оплачивать проезд в транспорте. Однако теперь браслетом можно открывать и «умные» замки. Недавно китайская компания научила Mi Band 4 взаимодействовать с замком MIJIA Smart Door Lock.

Для этого в приложении MIJIA нужно выбрать «умный» замок и отметить режим Door Card Management, а далее пользователю потребуется выполнить все инструкции.

После всех этих манипуляций браслет на руке может работать как ключ. Замок MIJIA Smart Door Lock еще можно открыть по отпечатку пальца, паролю или Bluetooth.

Напомним, на российском рынке Mi Band 4 предлагается под названием Xiaomi Mi Smart Band 4.