Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет представлен в середине года

А ранее предполагалось, что модель выйдет в апреле-мае, но эти данные не подтвердили в компании Huami.



Последняя занимается серийным производством фитнес-браслетов и недавно предоставила отчет по объёмам выпуска продукции.

Одновременно с этим представители компании проболтались и о предварительных сроках запуска Xiaomi Mi Band 4.

Оказалось, что его выход состоится не в апреле-мае, как предполагалось ранее, а позднее и возможно ближе к средине года.

Информации о технических характеристиках следующего поколения браслета нет, но ожидается, что в нем появится как минимум одна новая функция.